Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 45'e yükseldi

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan protestolar bugün de devam etti. Gauteng Eyaleti Başbakanı David Makhura, Johannesburg'deki Soweto bölgesinde bir alışveriş merkezinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, Gauteng'deki şiddet olaylarında toplam can kaybının 19'a yükseldiğini ifade etti. Gauteng'de 400 kişinin gözaltına alındığı, iki eyalette toplam gözaltına alınan kişi sayısının ise 757 olduğu aktarıldı.

KwaZulu-Natal Eyaleti Başkanı Sihle Zikalala daha erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, eyalette bugüne dek 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Zikalala, bu ölümlerin çoğunun yağmalama sırasında çıkan izdihamda yaşandığını söylemişti. Böylece Gauteng ve Kwazulu-Natal'da protestoların başladığı 9 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükselmiş oldu.

Yağmanın önüne geçilemiyor

Yüzlerce yağmacı, Afrika kıtasının en işlek nakliye terminallerinden biri ve önemli bir ithalat-ihracat merkezi olan Durban kentinde depo ve alışveriş merkezlerini bastı. Yağmacılar, rafları tamamen boşaltarak, elektronik eşya, kıyafet gibi malzemeleri araçlarına yükledi. Bazı yağmacılar ise eşyaları sırtında taşıyarak olay yerinden uzaklaştı. Soweto'da dükkan sahipleri hasarı değerlendirirken, polis ve ordu devriye gezdi.

Polis güçlerinin protestolar ve yağmalar karşısında yetersiz kalması üzerine ordu sokağa inmişti. Şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde polisi desteklemek için 2 bin 500 asker görevlendirilmişti. Polis ve askerin sert müdahalelerine rağmen yağmanın önüne geçilemiyor.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın cezasının iptali için yaptığı başvuruyu dün değerlendiren Anayasa Mahkemesi, davanın ileri bir tarihte görülmesine karar vermişti.

Ülkenin para birimi 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, işsizlik ise yılın ilk 3 ayında yüzde 32.6 ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Korona virüs salgını nedeniyle ekonominin giderek kötüleştiği ülkede son olarak Zuma'ya hapis cezası verilmesi ile halk sokağa döküldü.