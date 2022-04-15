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Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı

Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı
Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 341'e yükseldi.

Güney Afrika’daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı - Tıkla İzle

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. KwaZulu-Natal eyaletinin başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarından 40 bin 723 kişinin etkilendiğini belirterek, "Ne yazık ki 341 ölüm kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.

Başbakan Zikalala hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Hasarın faturasının kesinlikle milyonlarca rand'a ulaşacağını söylemek mümkün. Seller bölgemizin ve belki de ülkemizin tarihinde benzeri görülmemiş bir felaket" diye konuştu. Zikalala, hükümetin halen kayıp ve yerinden edilen kişilerin sayısını belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Afet bölgesi ilan edilmişti

KwaZulu-Natal'da hafta sonu boyunca aralıksız devam eden yağış, Pazartesi günü şiddetli sağanağa dönüşmüştü. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları hayatı durma noktasına getirirken, KwaZulu-Natal çarşamba günü afet bölgesi ilan edilmişti. Evler, yollar ve köprüler sular altında kalmış, Afrika'nın en işlek limanlarından birinde nakliye konteynerleri de suya gömülmüştü.

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