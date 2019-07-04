Güney Afrikalı sahte müteahhit yüksek kar vaadiyle bir şahsı 2 milyon TL dolandırdı

Olay 2018 yılın içerisinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendini müteahhit olarak tanıtarak çevresinde güven sağlayan Güney Afrika uyruklu A.A. (30), T.K. kamu kurumlarından ihale aldığını söyleyerek T.K. adlı şahıstan para desteği istedi. Kamu kurumlarından ihale aldığına inandırmak adına hazırladığı sahte belgeleri gösterdiği T.K.'ya yüksek kar payı teklif eden A.A. farklı tarihlerde şahıstan 2 milyon TL aldı. 2018-2019 yılları arasında T.K.'ya dönem dönem düşük miktarda ödeme yapan A.A., ödeme yapamadığı dönemde güven kazanmak adına ise kamu kurumu yetkilisi olarak tanıttığı Türk vatandaşı B.A.(34) ve Ü.F. (34) ile T.K.'yı arayarak ekonomik kriz nedeniyle ödemelerin aksadığı sonraki süreçte ise ödemelerin devam edeceğini bildirdi. Aradan geçen zamanda ödeme alamayan T.K. ise dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürdüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri, A.A., B.A. ve Ü.F.'yi İzmit'te düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Cihan Atik-Gürcan Yılmaz

