Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın Nobel Barış ödüllü ve ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu'nun 90 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ramaphosa yaptığı açıklamada, “Başpiskopos Tutu'nun vefatı, ulusumuzun bize özgürleşmiş bir Güney Afrika'yı miras bırakan seçkin Güney Afrikalı nesline vedasından bir başka yas sayfasıdır” ifadelerine yer verdi.

Tutu, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça tanınan bir kişilikti.

Apartheid (ayrımcılık) sistemi karşıtı yaptığı protestolarla tanınan Tutu, mücadelesi nedeniyle 1984 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştü.