Güney Amerika'daki Parana Nehri'nde su seviyesi 77 yılın en düşük seviyesinde

Güney Amerika'nın Amazon Nehri'nden sonra en uzun ikinci nehri olan Parana Nehri'ni kuraklık vurdu. Nehirdeki su seviyesi 1944 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Güney Amerika'da ticaret ve balıkçılık için kilit öneme sahip olan nehir, aynı zamanda 40 milyon insana içme suyu sağlıyor. Brezilya'da doğan ve Paraguay ile Arjantin üzerinden Atlas Okyanusu'na dökülen nehrin uzunluğu 4 bin 880 kilometre olarak biliniyor.

Parana'nın kaynağının bulunduğu Brezilya'nın güneyinin son 3 yılda ortalamanın altında yağış aldığı belirtilirken, nehrin akış hızının saniyede ortalama 17 bin metreküpten 6 bin 200'e düştüğü aktarıldı. Çevreciler, nehirdeki kuraklığın ormansızlaşma ve iklim değişikliği nedeniyle daha şiddetli hale gelmesinden korkuyor. Kuraklığın 2022'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.