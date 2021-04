Güney Amerika'nın 3 ülkesi Covid-19 gölgesinde seçimlere hazır

Güney Amerika'nın 3 ülkesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde seçimlere gidiyor. Sandık merkezlerinde hazırlıklar tamamlanırken, Peru ve Ekvador'da başkanlık seçimi, Bolivya'da ise yerel seçimler için halk yarın sandık başına gidecek.

Peru'da yürütme ve yasama yenilenecek

Peru'da Ulusal Seçim Jürisi (JNE) tarafından onaylanan verilere göre, 1 milyonu yurt dışında olmak üzere 25 milyondan fazla kişi ülkenin yeni Başkan'ını belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde 18 aday yarışırken, ülkenin Seçim Yasası'na göre kazanmak için ilk turda adaylardan birinin mutlak çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa iki adayın yarışacağı ikinci turun 6 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Son anketlere göre, adayların tümü mutlak çoğunluğu sağlamaktan uzak görünürken, seçimlerin ikinci turunun yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Peru'da ayrıca, Kongre'nin 130 milletvekili ve ülkenin de bir parçası olduğu Andean Topluluğu'nun yasama organı olan Andean Parlamentosu için de 5 üye seçilecek. Yeni üyeler, hem yürütme hem de yasamada 2021-2026 yılları arasında görev yapacak.

Ekvador'da yeni Devlet Başkanı seçilecek

Ekvador'da başkanlık seçimlerinin ilk turu 7 Şubat'ta yapılmış, 16 adaydan hiçbiri oylamada mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için yarın seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek. Sandıktan zaferle çıkmak için adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alması ya da rakibinden en az 10 puan fazla oy alması gerekiyor.

İkinci turda Umut Birliği Koalisyonu'nun (Unes) adayı Andres Arauz'ın oyların çoğunluğunu alabileceği düşünülüyor. İlk turda yüzde 32.72 oy alan Arauz, ikinci turda Fırsatlar Oluşturma Hareketi'nden (CREO) Guillermo Lasso ve ilk turda aday çıkarmayan Hıristiyan Sosyal Parti'si (PSC) ile ittifak yaptı.

Bolivya'da yerel seçimler

Bolivya'da ise yerel seçimler için ilk tur 7 Mart'ta yapılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan ilk turda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde geçerli oy alamamış veya yüzde 40'ın üzerinde oy alarak diğer adaylarla arasında 10 puanlık fark olması şartını yerine getirememişti. Seçimlerin ikinci turu için oylama yarın yapılacak. Seçimlerde La Paz, Tarija, Chuquisaca ve Pando bölgelerinin Valileri belirlenecek.

Ülkedeki diğer 5 bölgede ise 7 Mart'ta yapılan ilk turda seçimler tamamlanmıştı. Oruro, Potosi ve Cochabamba'da iktidardaki Sosyalizm Hareketi'nin (MAS) adayları, diğer iki bölgede ise muhalefetin temsilcileri kazanmıştı.

Santa Cruz'da İnanıyoruz Hareketi'nden Fernando Camacho, Beni'de ise Üçüncü Sistem Hareketi'nden (MTS) Alejandro Unzueta kazanandı.

Şili'de seçimler ertelendi

Korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 1 aylık tam kapanmanın başladığı Şili'de ise 11 Nisan'da yapılması planlanan seçimler ertelendi. Hem meclisi hem de senato seçimleri 15-16 Mayıs tarihlerine ertelendi. Bu seçimlerde, ülkenin yeni Valileri, Belediye Başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra Şili'nin yeni anayasasını hazırlamakla görevli Anayasa Konvansiyonu üyeleri de seçilecek.

En fazla ölüm Peru'da

Seçimler yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde gerçekleştirilecek. Yarın sandık başına gidilecek ülkelerden Peru'da toplam vaka sayısı 1 milyon 628 bin, Covid-19'a bağlı toplam can kaybı ise 54 bin 285 oldu. Ekvador'da toplam vaka sayıları 342 bin 678, toplam can kaybı sayısı ise 17 bin 158'e ulaştı. Bolivya'da da 280 bin 649 vaka kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 528 oldu. Seçimlerin ertelendiği Şili'de ise vaka sayısı 1 milyon 60 bin 421, virüse bağlı can kayıpları ise 24 bin 108'e ulaştı.

Serkan Bayar