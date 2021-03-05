Güney Kıbrıs aşı olan İngiliz vatandaşlarını kısıtlama olmaksızın ülkeye kabul edecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRRY) korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerini güncelledi. Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşılardan yaptıran İngiliz vatandaşlarının "koşulsuz bir şekilde" adaya giriş yapabileceğini bildirdi. Karantina ve negatif PCR testi koşulu olmaksızın İngiliz vatandaşlarını ülkeye kabul edeceklerini İngiliz hükümetine bildirdiklerini ifade eden Perdios, söz konusu vatandaşların GKRY'ye seyahat edip etmemesinin İngiltere hükümetinin politikalarına bağlı olduğunu vurguladı.

Alınan yeni karara göre korona virüs aşısı olan İngiliz vatandaşları 1 Mayıs'tan itibaren adaya koşulsuz bir şekilde giriş yapabilecek. İngilizlerin iki doz aşı olması ve ikinci dozu yolculuktan en az 7 gün önce yaptırmış olması gerekiyor.

Ayşe Soykıray