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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni korona virüs vakası görüldüğü belirtilirken vaka sayısının 132'ye yükseldiği duyuruldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni korona virüs vakasının daha görüldüğü ve vaka sayısının 132'ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, 8 vakadan ikisinin Avrupa ülkelerinden gelen, 4'ünün teyit edilmiş vaka ile temas yoluyla bulaşmış olduğu ve diğer iki vakanın ise tıbbi hikayesinin araştırıldığı kaydedildi. Ülkede 5 korona virüs vakasının yoğun bakımda tedavi gördüğünün altı çizilirken 132 vakadan 69'unun Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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