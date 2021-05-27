Güney Kıbrıs'ta AstraZeneca aşısı sadece 50 yaş ve üzerinde kullanılacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) kan pıhtılaşması ile gündem olan ve Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin yeni bir karar verildi. Yeni karar kapsamında, GKRY'de AstraZeneca aşısı yalnızca 50 yaş ve üzeri kişilerde kullanılacak. Rum sağlık yetkilileri, 50 yaşın altındakilere Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırmış ve ilk doz sonrasında tromboz/trombositopeni belirtisi göstermemiş kişilere ikinci dozda AstraZeneca aşı uygulanabileceğini açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının AstraZeneca aşısı olduktan sonra tromboz hastalığına yakalanması ve hayatını kaybetmesi üzerine aşının kullanımına devam edilip edilmemesi tartışma konusu olmuştu. İngiliz kadının ardından birkaç kişide daha tromboz görülmesi üzerine Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu, dün AstraZeneca aşısının 50 yaş üstü kişilere yapılmasını önermişti.

Ayşe Soykıray

