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Güney Kıbrıs'taki seri cinayetler nedeniyle polis müdürü görevden alındı

Güney Kıbrıs'taki seri cinayetler nedeniyle polis müdürü görevden alındı
Güney Kıbrıs'taki seri cinayetler nedeniyle polis müdürü görevden alındı

Güney Kıbrıs’ta Adalet Bakanı Yannis Nikolau’nun istifa etmesine neden Rum subayın seri cinayetlerini itiraf etmesinin ardından Rum Polis Genel Müdürü Zaharia Hrisostomu görevinden alındı.

Güney Kıbrıs'ta 35 yaşındaki bir Rum subay, 3 yıl içinde hepsi yabancı 7 kadın ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti. Rum subayın itirafının ardından Adalet Bakanı Yannis Nikolau görevinden istifa etmişti. Seri cinayetlerin ortaya çıkmasıyla Rum Polis Genel Müdürü Zaharia Hrisostomu görevinden alındı. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Rum Polis Müdürünü görevden alarak toplumun tepkilerini yatıştırmak için kararlı bir şekilde hareket edeceği mesajını vermek istediği ifade edildi. 

Şimdiye dek başkent Lefkoşa yakınlarındaki bir göle atılmış 4 ceset bulundu.  

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