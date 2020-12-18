Güney Kore aşı görüşmelerini hızlandırdı

Korona virüs salgınında aldığı önlemler nedeniyle salgını kontrol altına almasıyla örnek gösterilen Güney Kore'de vaka sayısında artış gözlemleniyor. Son 3 gündür günlük ortalama korona vaka sayısının binin üzerinde seyretmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Ülkede üçüncü seviyenin hayata geçirilmesi gerektiği konuşulurken aşı görüşmeleri de hızlandırıldı. Aşıların alınıma ilişkin anlaşmaların bu içerisinde tamamlanması bekleniyor.

44 MİLYON AŞI SİPARİŞİ VERİLECEK

Toplam alınacak aşı sayısının 44 milyon olacağı açıklanırken bu sayının ülke nüfusunun yüzde yüzde 88'inin aşıya ulaşacağını gösteriyor. Alımların 20'şer milyon adeti AstraZeneca ve Pfizer'den, kalan 4 milyonu ise ABD şirketi Johnson&Johnson'a bağlı Janssen'den sağlanacak. Güney Kore aşıların tamamını ABD'den temin edecek. AstraZeneca markasının aşı üretimlerinin bir kısmını Güney Kore'de yaptığı da belirtilen açıklamada ilk olarak bu markanın aşılarının kullanımına başlanacağı açıklandı.

YAŞLILARDAN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLANACAK

Yapılan planlamaya göre, aşı kullanımına ilk olarak 60 yaş üstü bireylerden ve sağlık çalışanlarından başlanacak. Daha sonra kronik sağlık problemi olanlar tercih edilecek.

Ülkede son günlerde önüne geçilemeyen vaka sayısındaki artış ve hastanelerde ve kliniklerde oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle sağlık sistemi alarm vermeye başlamıştı. Bu durum aşı kullanımına en kısa sürede başlanılması ve korona ile mücadelede öncelik haline geldi.

Utku Gülbardak