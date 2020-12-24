Güney Kore, Covid-19 aşıları için yeni anlaşmalara imza atıyor

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken birçok ülke Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarını hızlandırıyor. Covid-19 salgınında 3. dalganın başladığı Güney Kore'de artan vaka sayıları ve halk baskısı, ülkeyi yeni aşılama planları hazırlamaya zorluyor.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Pfizer ve Johnson & Johnson's Janssen firmaların ile neredeyse 16 milyona yakın Güney Kore vatandaşının Covid-19'a karşı aşılanmasının planlandığı bir anlaşma imzaladığını belirtti. Chung yapılan anlaşmada, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech firmaları tarafından geliştirilen çift doz Covid-19 aşısından, 10 milyon Güney Kore vatandaşının aşılanması için gerekli miktarda dozun sipariş edildiğini ve aşıların 2021 yılının 3. çeyreğinde teslim edileceğini bildirdi.

Aynı zamanda Başbakan Chung, 2 ila 6 milyon vatandaşın aşılanmasının planlandığı Johnson & Johnson's Janssen firması tarafından geliştirilen aşının 2021 yılının 2. çeyreğinde teslim edileceğini bildirerek, “Aşı sevkiyatlarını 2021 yılının 2. çeyreğine yetiştirmek için tüm ulusal imkanları seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Güney Kore, daha önce AstraZeneca ve Moderna firmaları tarafından geliştirilen aşıları teslim almıştı. Aynı zamanda 10 milyon Güney Kore vatandaşı için gerekli aşıların, Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen COVAX girişiminden temin edilmesi planlanıyor. Öte yandan Güney Koreli sağlık yetkilileri, aşıların potansiyel yan etkilerinin gözlemlenmesine daha fazla zaman tanımak için aşılamayı acele etmeyeceklerini belirtmişti.