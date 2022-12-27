Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan bin 373 kişiye af

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, yolsuzluk suçundan 17 yıl hapse mahkum edilen 81 yaşındaki eski devlet başkanı Lee Myung-bak dahil bin 373 kişiye yönelik af çıkardığı bildirildi. Güney Kore Adalet Bakanı Han Dong-hoon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eski bir başsavcı olan Yoon'un "uzlaşma, hoşgörü ve empati yoluyla ulusal birliği desteklemek adına bin 300'ü aşkın kişiye yönelik af çıkardığını" söyledi. Af kararından yararlanan diğer isimler arasında eski Genelkurmay Başkanı Kim Ki-choon, eski Maliye Bakanı Choi Kyoung-hwan, eski Ulusal İstihbarat Servisi yöneticileri Nam Jae-joon, Lee Byung-kee ve Lee Byong-ho ile siyasi işlerden sorumlu eski devlet başkanlığı sekreteri Jun Byung-hun yer alırken, eski Güney Gyeongsang Valisi Kim Kyoung-soo da affa tabi olan isimler arasında yer aldı. Yoon, toplam bin 373 kişiyi kapsayan af kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım bu aflar ulusal birliğimizi güçlendirmeye hizmet eder" dedi.

Cezaları düşecek

Son af kararından yararlanan isimler arasında yer alan Lee, rüşvet ve zimmetine para geçirme suçlarından 17 yıl hapse mahkum edilmişti. Çıkan afla birlikte Lee'nin kalan 15 yıllık hapis cezası ve yaklaşık 6.48 milyon dolarlık ödenmemiş para cezasının iptal edileceği öğrenildi.

Burak Ersoy

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