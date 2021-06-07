Güney Kore yargısından 'zorla çalıştırılan işçiler' hakkında sürpriz karar

Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki işgal ve sömürge yönetimi döneminde Güney Koreli işçilerin ülkelerinde zorla çalıştırıldığı suçlamasıyla 16 Japon şirketine karşı açılan tazminat davasında sürpriz bir karar çıktı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 85 Güney Koreli mağdur ve aileleri tarafından işçilerin zorla ve hiçbir ücret almadan çalıştırıldıkları gerekçesiyle 16 Japon şirketine karşı açılan davayı reddetti. Mahkeme kararında davacıların Japonya'dan bireysel yasal hak talep edemeyeceği belirtilirken, bu nedenle de tazminat hakkının doğmadığına hükmedildi.

Tarihi ihtilaf

1910-1945 yılları arasında Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki işgal ve sömürge yönetimi döneminde zorla ve hiçbir ücret almadan çalıştırıldıklarını iddia eden işçiler ve yakınları, Güney Kore'de Japon şirketleri aleyhine dava açmıştı. Japonya, Güney Kore ile 1965 yılında diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma sonrası Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu savunarak tazminat konusunun kapandığını ileri sürmüştü. Güney Kore ise yaşananların insanlığa karşı suç olduğunu, bu nedenle hak arama mücadelesinin sınırlandırılamayacağını dile getirmişti.

Burak Ersoy

