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Güney Kore'de 13 ABD askeri korona virüse yakalandı

Güney Kore'de 13 ABD askeri korona virüse yakalandı
Güney Kore'de 13 ABD askeri korona virüse yakalandı

Güney Kore'de görevli 13 ABD askeri ile 2 personelin korona virüse yakalandığı belirtildi.

Güney Kore'de 13 ABD Kore Kuvvetleri (USFK) askeri ile 2 personelin korona virüse yakalandığı bildirildi. USFK, tespit edilen vakaların Pyeongtaek kentinde bulunan ABD ordusuna ait Humphreys askeri üssü ve Osan Hava Üssü ile Gunsan Hava Üssü'nde bulunan karantina merkezlere sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Son dönemde tespit edilen vakalara rağmen, USFK yüksek bir hazırlık seviyesinde. Korona virüs bulaşmış askerler yüzde birden daha az" ifadeleri kullandı. Korona virüs tespit edilen asker ve personelin 21 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Güney Kore'ye geldiği belirtildi.

Güney Kore'de toplam korona virüs vaka sayısı 81 bin 185'e yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 474 oldu.

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