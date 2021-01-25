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Güney Kore'de 2 ayda yaklaşık 22 milyon kümes hayvanı itlaf edildi

Güney Kore'de 2 ayda yaklaşık 22 milyon kümes hayvanı itlaf edildi
Güney Kore'de 2 ayda yaklaşık 22 milyon kümes hayvanı itlaf edildi

Güney Kore’de kuş gribi salgını nedeniyle 2 ayda 21,7 milyon kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, çiftliklerde patlak veren kuş gribi salgını nedeniyle Kasım ayı sonundan bu yana toplam 21,7 milyon kümes hayvanı itlaf edildiğini duyurdu.

Güney Kore resmi haber ajansı, milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesinin ardından hayvansal gıda fiyatlarında keskin bir artış yaşandığını açıkladı. Yumurtada yüzde 24.8, tavuk etinde yüzde 14.9 ve ördek etinde ise yüzde 18.1 artış yaşandığı belirtildi. Güney Kore'nin Haziran ayı sonuna kadar tarifesiz olarak yaklaşık 50 bin tona yumurta ithal etmeyi planladığı öğrenildi.

Güney Kore'de ilk kuş gribi vakaları 29 Kasım'da Kuzey Jeolla eyaletindeki bir çiftlikte tespit edilmişti. Ülke çapında kuş gribi alarm seviyesini yükseltilmişti.
 

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