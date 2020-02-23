İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güney Kore'de alarm seviyesi en üst düzeyde

Güney Kore'de alarm seviyesi en üst düzeyde
Güney Kore'de alarm seviyesi en üst düzeyde

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 602'ye yükseldi. Ülkede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Güney Kore'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, toplam vaka sayısının ise 602'ye yükseldiği açıklandı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bugün hükümetin vakalarda artış yaşanmasının ardından ülkedeki alarm seviyesinin 4 olan en yüksek seviyeye yükselttiğini açıkladı. Yeni vakaların yarısından fazlasının ülkenin güneydoğu bölgesinde bulunan Daegu şehrindeki bir kiliseden kaynaklı olduğu belirtildi.

Güney Kore'de alarm seviyesi en son 2009'daki salgın sırasında en üst seviyeye yükseltilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.