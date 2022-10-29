Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında izdiham: 120 ölü 100 yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 59 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine 400'den fazla sağlık çalışanı giderken, bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham çıktığını söylemişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat vermişti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği bildirilirken, yaralı sayısı 100 olarak açıklandı.

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