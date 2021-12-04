Güney Kore'de Covid-19 salgınında vaka rekoru

Güney Kore'de korona virüs salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Ajansı (KDCA) ülkedeki son 24 saate ait korona virüs verilerini açıkladı. Buna göre ülkede son 24 saatte 5 bin 352 yeni korona virüs vakası kaydedilirken, 70 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19'dan toplam can kaybı sayısı 3 bin 809'a, toplam vaka sayısı da 467 bin 907'e ulaştı. Ağır korona virüs vakalarıyla birlikte hastaneye yatış oranlarının ciddi bir yükselişte olduğunu belirtilirken, 752 korona virüs hastasının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de ayrıca 3 kişinin daha Omicron mutasyonu ile enfekte olduğu tespit edilirken, toplam Omicron vaka sayısının da 9'a ulaştığı açıklandı.

Korona virüse karşı yeni önlemler



Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda yeni mutasyonunun yayılmasını önlemek için Güney Kore'ye gelen yolcuların 2 hafta zorunlu karantinada tutulacağı ve daha önce tam aşılı kişilere uygulanan muafiyetlerin de kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca insanların restoranlara, sinemalara ve diğer halka açık alanlara girişlerinde aşı kartlarını göstermelerinin zorunlu olduğu ifade edildi. Ülkede, pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan özel toplantılara getirilen kişi kısıtlamasıyla Seul'deki katılımlar 6, başkent dışındaki bölgeler ise 8 kişi ile sınırlandırılacak.

Güney Kore'de korona virüs vakaları hükümetin, “korona virüs ile yaşam” politikasına geçene kadar 2 binin altında bulunurken, vakaların bu hafta ilk kez 5 bin sınırına ulaştığı ve sağlık sisteminin zorlandığı öğrenildi.

Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 91.7'si korona virüse karşı tamamen aşılandı.



