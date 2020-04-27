İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güney Kore'de futbolculara test yapılacak

Güney Kore'de futbolculara test yapılacak
Güney Kore'de futbolculara test yapılacak

Güney Kore’de mayıs ayında başlaması planlanan ligler öncesinde bütün takımların oyuncularına, teknik ekibine, çalışanlara ve hakemlere test yapılacak. Toplamda 1142 kişi testten geçecek ve ligler başlayacak.

Korona virüs salgınını kontrol altına almayı başardığını açıklayan ve normal hayatına dönen Güney Kore'de ligler de mayıs ayında başlayacak. Yapılan bu açıklamanın ardından bütün liglerde mücadele eden futbolcuların, teknik ekibin, çalışanların ve hakemlerin testten geçmesine karar verildi. 8 Mayıs tarihinden önce testleri tamamlayacak olan yetkililer toplamda 1142 kişiye test uygulayacak. Tüm masrafların federasyon tarafından karşılanacağı uygulamanın ardından pozitif bulguya rastlanmayan kulüpler lig maçlarına çıkabilecek. Eğer herhangi bir takımda pozitif vakaya rastlanırsa, bütün takım 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve karantina süresi dolduktan sonra yapılacak testlere göre lige başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.