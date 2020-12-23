Güney Kore'de günlük vaka sayılarında yeni rekor

Güney Kore, Çarşamba gününe de rekor sayıda yeni vakayla başladı. Bugün açıklanan bin 92 yeni vakayla birlikte yeni yaptırımlar hayata geçiriliyor.

Ülkede bugün itibariyle toplam vaka sayısı 52 bin 550'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise bugün 17 daha artarak 739 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılan koronanın kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan kurallara uyulmasını istenerek yeni kurallar açıklandı.

Özellikle Seul ve çevre illerde vaka sayısındaki artışın önüne geçilememesi ve hastanelerin korona virüs hastaları için ayrılan kısımlarının tamamen dolması nedeniyle yeni açıklanan yeni önlemler bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

5 kişiden fazla toplanmalar yasak

Ülkede en yüksek seviye olan 3. seviyeye geçilmemesiyle birlikte yeni kurallar da eklendi. Yeni düzenlemeler Seul ve çevre illeri kaplayacak ve 3 Ocak'a kadar devam edecek. Bugünden itibaren restoran, kafe gibi işletmelerde 5 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Bu mekanlar hali hazırda aksam saat 21.00'e kadar açık kalabilecek. Kurallara uyulmaması halinde hem mekan sahiplerine hem de kurallara uymayanlara para cezası verilecek. Aynı kural ev partilerinde de geçerli olacak. Ayrıca tüm kayak merkezleri ve turistik tesisler kapalı kalıp konaklama tesisleri yüzde 50 dolulukla açık kalabilecek. Düğün veya cenazelerde maksimum 30 kişi yer alabilecek. Dini işletmeler ve okullar tamamen kapalı olmaya devam edecek. Bakanlık vatandaşlardan Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal edip evlerde dahi 5 kişiden fazla toplanmaların yapılmaması istendi.

Seul ve çevresinde yaşayanların ülkenin başka şehirlere gitmesi durumunda dahi bu kurallara uyması zorunluluğu bulunuyor.

Utku Gülbardak

