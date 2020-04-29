İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güney Kore'de inşaat alanında yangın: 25 işçi öldü

Güney Kore'de inşaat alanında yangın: 25 işçi öldü
Güney Kore'de inşaat alanında yangın: 25 işçi öldü

Güney Kore’de bir inşaat alanında çıkan yangında 25 işçi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Icheon şehrinde bir inşaat alanında yangın çıktı. Çıkan yangında 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yetkililerin, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayanarak açıkladığı ölü sayısını hala teyit etmeye çalıştıkları belirtildi. İlk bilgilere göre yangının işçiler yer altında çalışmalarını sürdürürken, kolayca tutuşabilen ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanımı sırasında çıktığı, birden patlama meydana geldiği ve yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın çıktığı esnada yaklaşık 80 işçinin orada olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.