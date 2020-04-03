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Güney Kore'de korona vaka sayısı 10 bini geçti

Güney Kore'de korona vaka sayısı 10 bini geçti
Güney Kore'de korona vaka sayısı 10 bini geçti

Korona virüsün ilk ortaya çıktığı ülkelerden biri olan Güney Kore’de vaka sayısı 10 bini geçti.

Güney Kore’de korona vaka sayısı 10 bini geçti - Tıkla İzle

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle vaka sayıları artmaya devam ediyor. Korona virüs vakalarının ilk olarak ortaya çıktığı ülkelerden biri olan Güney Kore'de de vaka sayısı artıyor. Tespit edilen korona virüs vaka sayısının 10 bini aştığı Güney Kore'de 86 vakanın daha açıklanmasıyla toplam vaka sayısının 10 bin 62 olduğu ve 174 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. İlk vakanın 20 Ocak'ta tespit edildiği Güney Kore'de 10 bin vaka sayısına 74 günde ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan Güney Kore, 1 Nisan'dan itibaren ülkeye gelen tüm vatandaş ve turistlere 2 haftalık zorunlu karantina uygulamıştı.

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