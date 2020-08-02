İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp
Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

Güney Kore’de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Güney Kore’de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp - Tıkla İzle

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chungbuk, Gyeonggi, Chungcheong bölgeleri ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymalarının meydana geldiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Can kayıplarının ülkenin başkenti Seul'da yaşandığı belirtilen açıklamada, sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişinin yaralandığı, 360 kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi. Bölgede sel ve toprak kaymaları nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı bazı yolların ise kapandığı kaydedildi.
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.