Güney Kore'de toprak kayması: 1 bebek hayatını kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda bulunan Yeongju şehrinde etkili olan şiddetli yağış, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Yerel saatle 04.43'te içinde 3'ü çocuk toplam 10 kişinin bulunduğu bir ev toprak altında kaldı. 9 kişi toprak altında kurtulmayı başardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri içeride kalan 14 aylık bebeğe ulaşmak üzere kurtarma operasyonu başlattı. Saat 07.00 sıralarında ulaşılan bebek hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi ise bölgedeki bir sığınma merkezine yerleştirildi.

Bölgedeki 100'ü aşkın evi su bastı Yağış mevsiminin yaşandığı Güney Kore'de geçtiğimiz Salı gününden bu yana farklı bölgelerde şiddetli yağışlar meydana gelmiş, Yeongju şehri de dün itibariyle şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Bölgedeki 100'ü aşkın evi su basarken, en az 15 hanede yaşayan 43 kişi toprak kayması riski nedeniyle evlerinden tahliye edildi. Birçok yol ve köprü de sular altında kaldı.

Burak Ersoy



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