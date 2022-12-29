Güney Kore'de tünelde yangın: 5 ölü, 37 yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan bir tünelde yerel saatle 13.49'da yangın çıktı. Bölgeye polis, ambulans, 4 itfaiye aracı, 219 itfaiye personeli ve helikopter sevk edildi. Alevler hızla yayılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.

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