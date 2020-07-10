İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güney Kore'de yedi katlı hastanede yangın: 3 ölü, 27 yaralı

Güney Kore'de yedi katlı hastanede yangın: 3 ölü, 27 yaralı
Güney Kore'de yedi katlı hastanede yangın: 3 ölü, 27 yaralı

Güney Kore'nin Goheung ilçesinde yer alan bir hastanede çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 473 kilometre güneyindeki Goheung ilçesinde bulunan 7 katlı bir hastanede yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların bir kısmı yakındaki hastanelere gönderilirken, durumu kritik olanlar ise Gwangju kentindeki bir hastaneye sevk edildi. Hastanede bulunan 20 kişi kendi çabalarıyla kaçarak kurtulurken, üst katlara kaçmak zorunda kalanların itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Jeolla Bölgesi İtfaiye Şefi Ma Jae-yhun, yangının elektriksel bir sorundan kaynaklandığını belirtti. Yangın sırasında hastanede toplam 86 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.