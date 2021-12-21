Güney Kore'de yeniden Covid-19 kısıtlamaları

Güney Kore, geçen hafta Covid-19 vakalarında ciddi artış yaşanmasının ardından yeniden kısıtlama kararı aldığını açıklamıştı. Kısıtlama kararı, yüksek oranda aşılamaya sahip Güney Kore'nin "Covid-19 ile yaşamaya çalışmak" için birçok kısıtlamayı hafifletmesinden 6 hafta sonra geldi. Covid-19 vakalarındaki ciddi artışı önlemeye yardımcı olmak için en az 2 Ocak'a kadar sürecek olan kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Covid-19 önlemleri arasında toplanmaların en fazla 4 kişiyle sınırlandırılması, kafe ve restoranların 21.00'de kapatılması yer alıyor. Bazı işletme sahipleri ise kısıtlamalar nedeniyle endişe duyuyor. Güney Kore'de restoran sahibi Lee Min-gyu, kısıtlamalar hafifletildiğinde daha fazla çalışanı işe aldığını ve yoğun bir yıl sonu beklediğini belirterek, “Şimdi ani değişiklikle her şey değişiyor. Çok fazla çalışanım var” dedi.

Öte yandan Güney Kore Hükümeti, küçük işletme sahiplerine 1 milyon won (10 bin 637 TL) ödemeyi planladığını açıklarken, restoran sahibi Lee, planlanan hibenin yeterli olmayacağını ve bunun yarı zamanlı çalışanın aylık maaşından daha az olduğunu ifade etti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 575 bin 615 vaka kaydedilirken, 4 bin 828 kişi hayatını kaybetti. Vakaların artışını durdurmak için alınan önlemlerin başladığı dünden bugüne kadar ise 5 bin 202 vaka ve 52 can kaybı kayıtlara geçti.