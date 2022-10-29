Güney Kore'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında can kaybı 151'ya yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda bilanço netleşiyor. Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği belirtildi. Yaşamını yitirenlerden en az 19'unun İran, Norveç, Çin ve Özbekistan vatandaşı olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Choi Sung-beom, yaralı 82 kişinin tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

"Büyük bir trajedi"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından acil bir toplantı düzenledi. Daha sonra olay yerine giderek yetkililerden bilgi alan Yoon Suk Yeol, "Dün gece Seul'ün ortasında Cadılar Bayramı'nda böyle bir olayın yaşanması büyük bir trajedi. Bu beklenmedik kazada hayatını kaybedenler için dua ediyor, yaralıların da bir an önce iyileşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.

Uğur Rıfat Karlova



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