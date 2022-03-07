İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güney Kore'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasağı

Güney Kore'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasağı
Güney Kore'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasağı

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesi üzerine meydana gelen güvenlik riski ve yaptırımlar nedeniyle birçok ülke, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlarken, konuyla ilgili bir adım da Güney Kore hükümetinden geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye seyahat uyarısı kapsamında vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı alındığını açıkladı. Yasağın yarın yürürlüğe gireceğini belirten Bakanlık, seyahat uyarısı kapsamındaki bölgelere giden Güney Korelilerin ilgili yasalar kapsamında cezalandırılabileceğini kaydetti.

Dünya alarmda

Rusya'nın Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna'ya yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından batı ve Avrupa ülkelerinden Moskova'ya karşı ağır yaptırımlar uygulanmıştı. Birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken, bazı ülkeler ise bölgede artan güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlamıştı.

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusyanın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'
İLGİLİ HABER
Blinken: Ukraynalıların, Zelenskiynin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy’nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik'
İLGİLİ HABER
Rusya, Harkovda televizyon kulesi vurdu Rusya, Harkov’da televizyon kulesi vurdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.