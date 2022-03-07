İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güney Kore'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Güney Kore'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Güney Kore'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Güney Kore hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde 12. güne girilirken, uluslararası camianın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına bir yenisi daha eklendi. Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklama kararı alındığı kaydedildi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Merkez Bankası'nın tüm varlıklarının dondurulacağı ve Güney Kore Maliye Bakanlığı'nın ek yaptırımlara ilişkin detayları günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.

Yaptırımların kapsamı genişletildi

Seul yönetimi, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından batı ülkeleri ile birlikte hareket ederek, 1 Mart'ta 7 büyük Rus bankasına yaptırım uygulama kararı almış, söz konusu bankalar ve bağlı kuruluşlarla yapılan ticari işlemleri yasaklamıştı. Seul yönetimi, Rus devlet tahvillerinin ticaretinin de yasaklanacağını duyurmuştu. Son adımla birlikte Güney Kore'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişlemiş oldu.

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Güney Koreden Rusya ve Belarusa seyahat yasağı Güney Kore'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasağı
İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusyanın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'
İLGİLİ HABER
Blinken: Ukraynalıların, Zelenskiynin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy’nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.