Güney Kore'nin başkentinde orman yangını: 120 ev tahliye edildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Inwangsan Dağın'da çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan en az 120 ev güvenlik amaçlı tahliye edildi. Yangında yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönerken, yangına havadan müdahale edildi. Yetkililer, yerel saatle 11.50 sularında başlayan yangının 17.00 sularında kontrol altına alındığı ve neredeyse söndürüldüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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