Güney Sudan'da iki etnik grup arasında çatışma: 56 ölü



Kuzey Afrika ülkesi Güney Sudan'da iki etnik grup arasında çatışma çıktı. Ülkenin doğusundaki Jonglei eyaletindeki etnik gruplardan Nuer ile Murle arasında çıkan çatışmalarda 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Greater Pibor İdari Bölgesi'nde hükümet yetkilisi olan Abraham Kelang yaptığı açıklamada, Nuer topluluğuna mensup kişilerin 24 Aralık'ta Gumuruk ve Likuangole ilçelerinde Murle topluluğu üyelerine saldırması ile çatışmaların patlak verdiğini ifade etti. Kelang, hükümet topluluklara yardım ettiğini fakat çatışmaların hala devam ettiğini açıkladı. Kelang, hayatını kaybedenlerin 51'inin Nuer, 5'inin ise Murle topluluğuna mensup olduğunu aktardı.

Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler Misyonu (UNMISS), geçtiğimiz hafta Nuer topluluğuna mensup silahlı gençlerin Murle topluluğuna yönelik muhtemel bir saldırısına karşı teyakkuza geçmiş, bölgede devriyeler arttırılmıştı.

Sudan'dan 2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan, onlarca yıldır kan davaları, sığır ve arazi çatışmalarına sahne oluyor.

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