Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 10 ölü

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde bulunan Uror ilçesindeki Pieri Hava Pisti'nden kalkış yapan küçük yolcu uçağı kalkışın ardından kısa bir süre sonra düştü. Sudan Muhalefet Halk Kurtuluş Hareketi'nin (SPLM-IO) üst düzey bir üyesi olan Pal Mai yerel basına verdiği demeçte, kazada 2'si pilot toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Pal, uçağın yerel bir şirket olan South Supreme Airlines'a ait olduğunu ve Uror'dan Yuai'ya gitmek üzere kalkış yaptığını ifade ederken, uçağın iş adamları tarafından kiralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Sudan'da uçak kazaları çok sık yaşanıyor

Ağustos 2020'de Juba'da kalktıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. 2015 yılında, Juba'dan kalktıktan hemen sonra Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçak düşmüş 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018'de ise Juba'dan Yirol'a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, 19 kişi kazada can vermişti.