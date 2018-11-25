Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinden İHA'ya birincilik ödülü

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 33'ncüsünü düzenlediği ve sonuçlarını 24 Ekim'de açıkladığı “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hilton Otel'de düzenlenen törene Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, GGC Başkanı Veysi İpek, FOX TV'den Fatih Portakal, Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz ve Muharrem Sarıkaya, NTV'den Mete Çubukçu ile Ankara ve İstanbul'dan çok sayıda gazeteci ve televizyoncu katıldı. 9 dalda 13 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada ayrıca 15 jüri özel ödülü verildi. “Ev yol ortasında kaldı" başlıklı haberiyle fotoğraf dalında birinci olan İHA Diyarbakır Muhabiri Aydın Yorat da ödülünü Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin elinden aldı.



GGC Başkanı Veysi İpek, bölgede çalışan gazetecilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, “Haberin bıçak sırtında alınabildiği bu coğrafyada sizlerle birlikte bir günlüğüne de olsa o stresten kurtulmuş olmanın sevincini paylaşıyoruz” dedi.



Yaptığı haber çalışmasıyla fotoğraf dalında birincilik ödülünü alan İHA Diyarbakır Muhabiri Aydın Yorat da, ödülü İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü adına aldığını söyledi.

Ödül gecesinde İHA'nın yanı sıra TRT Wold, TRT Kurdî, Habertürk, NTV, FOX TV, DHA, CNN Türk, Rudaw, K24, Waar Tv ve Sabah Gazetesi'ne ödül verildi. Ödül törenin ardından gece yemekle devam etti.