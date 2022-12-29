Güneydoğu'nun sağlık üssü Dicle Üniversitesi 2022'de 1 milyona yakın hastaya hizmet verdi

Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Ortadoğu ülkelerine yakın olması nedeniyle sağlık alanında stratejik nokta olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2022 yılında 827 bin hastaya hizmet verdiği açıklandı. Hastane yönetimi, hasta bakım profilini artırırken, bir yandan da hastanenin fiziki şartlarını iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Hastanede hafta sonları ise, ücretsiz olarak cerrahi müdahalelerini sürdürüyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Diyarbakır, hem Irak'a, Suriye'ye, İran'a stratejik bir alanda olduklarını, dolayısıyla sağlık turizmi potansiyellerini mevcut olmasıyla birlikte, 250'ye yakın yabancı hastaya hizmet verdiklerini kaydetti.

“10 milyon bir nüfusa hitap etmekteyiz”

Verileri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklayan Başhekim Akdağ, Dicle Üniversitesi Hastanesi bölgede önemli bir sağlık üssü konumunda olduğunu, aynı zaman eğitim ve araştırma merkezi konumuyla birlikte faaliyet yürüttüğünü söyledi. Kovid-19 sonrası beklenen, ertelenen bir takım ameliyatlar, sağlık sorunları arttığını hatırlatan Dr. Akdağ, “Bu sayıya istinaden bize başvurular arttı. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak 5 ana binamız var. Acil, onkoloji, çocuk, kardiyoloji ve göğüs olmak üzere beş ana binada hizmet vermekteyiz. Aşağı yukarı 10 milyon bir nüfusa hitap etmekteyiz. Batman'dan, Muş'tan, Hakkari'den ve birçok çevre ilden hasta kabulüne başlamaktayız. Genelde en sıkıntılı, en riskli üçüncü basamak tedavisi olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamaktayız” dedi.

“Fiziksel alanlarımızın geniş olmamasına karşın ameliyat sayısını haftanın bütün günlerine, 24 saat sistemi üzerine plandık”

Poliklinik sayısına bakıldığı zaman aşağı yukarı 827 bin, 1 milyona yakın hasta bakım potansiyelleri oluştuğunu belirten Dr. Akdağ, “Yine aynı şekilde Acil Servis başvurusu 130 bin ki, bu 130 bin içerisinde oran olarak yüzde 80 travma ile beraber diğer özel veya kamu hastanelerinin müdahale etmekte yetinemediği, komplikasyon oranın artığı ve özelikle üçüncü basmak üst tedavi gerektiren kompike vakaları kabul etmekteyiz. Fiziksel alanlarımızın geniş olmamasına karşın ameliyat sayısını haftanın bütün günlerine, 24 saat sistemi üzerine plandık. Bu sayılara da yansıyor. A grubu ameliyatlarda 3024, B grubunda 11 bin, C grubunda 10 bin, D grubu 8 bin, E grubu 20 bin olmak üzere toplam 53 bin ameliyat vakası olmaktadır. Aylara böldüğümüzde 4 bin ila 5 bin arasında değişmekte. Bu hakikaten büyük bir rakam” diye konuştu.

“Tüp bebek merkezimizde 22 ailemizin çocuğu oldu”

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin bölgede ayırıcı bir özeliği olduğuna değinen Dr. Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“ Örneğin inme. İnme Türkiye'de belli merkezlerde olmakla beraber bölgede Dicle Üniversitesinde yapılmakta. Aşağı yukarı 600 inme vakasına müdahale etmişiz ki bu Türkiye ortalamasında çok yüksek bir rakam. Önemli bir ayrıcı özeliğimiz tüp bebek. Bu anlamda 2021'de faaliyete geçirdiğimiz Tüp Bebek Merkezimiz ile bugüne kadar uygulamalarla ile Allah'a şükür 22 tane ailemizin çocuğu olmuş oldu. Bunun yanında biz kardiyoloji enstitüsü konumundayız, Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl sertifikalandırıldık. Burada da 4 bin 91 kadar kişiye aynı işlemi yaparak hastalar evlerine gönderilebilmekte. Bunları yaparken aynı zamanda yatan hasta sayımız 168 bin 101 hastamız var.”

“250'ye yakın yabancı insanlara hizmet vermiş olduk”

“Yine önemli bir ayırıcı özeliğimiz kanser merkezi olmamızdır” diyen Başhekim Akdağ, “Kemoterapi tedavi sayımız 4 bin 939. Aşağı yukarı 5 bin kanser hastasına ışın, tedavi hizmeti vermiş bulunmaktayız. Biz, stratejik bir alandayız. Diyarbakır, hem Irak'a, Suriye'ye, İran'a stratejik bir alandayız. Dolayısıyla sağlık turizmi potansiyelimiz mevcuttur. Covid sürecinde kısıtlamalar oldu. Buna rağmen 250'ye yakın yabancı insanlara hizmet vermiş olduk. Burada böbrek nakil sayımız 2022 yılının son 6 ayında nakil sayımızı artırdık 10 böbrek nakli gerçekleştirdik. Göz kornea nakil sayımız 67 ve kemik iliği nakil sayımız da 20'ye ulaşmış oldu ki, kemik iliği sayısını artırmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başhekim Akdağ, “2021'de başlayan ve bu yılda devam eden 8 kliniğimizi ıslak zeminlerle beraber yeniledik. 2-3 ay sonra hem cerrahi yoğum bakım, hem dahiliye ve anestezi yoğun bakım olmak üzere 36 yataklı, modern bir yoğun bakım alanlarımız olacak” şeklinde konuştu.

Rıdvan Kılıç

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