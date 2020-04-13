Güneysu Belediye Başkanı Özer: Salgın çay üretimini aksatmayacak

Rize denilince akıllara önce çay, ardından bitmek bilmeyen yağmurlar, o yağmurun bir başka yeşillendirdiği bitki örtüsü, yaylalar, köpük köpük akan dereler gelir. Rize ile Güneysu'yu bir arada kullanırsanız “Cumhurbaşkanımızın ana-baba ocağı” denir hiç şüphesiz. Benim de doğup büyüdüğüm bu güzel ilçenin Belediye Başkanı Rıfat Özer ile Covid-19 salgınından turizme geniş bir yelpazede sohpet ettik.

Devletimiz her birimiyle mücadele ettiği salgınla ilgili ilçede durum nedir?

İlçemizde ilk Covid-19 vakası İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda ortaya çıktı. Daha sonra positive vakalar da görüldü. Kısa sürede önlemler alarak yayılımının önüne geçtik. Vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları çok önemli. Mutlulukla söylüyoruz ki, ilçemizde Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmamıştır.

Rize genelinde can kaybı var mı?

Şükürler olsun, bilinen bir vaka yok.

Sayın Başkan ilçede salgınla ilgili nasıl tedbirler aldınız?

İlk etapta sağlık görevlilerinden destek alarak mücadeleyi yönetecek personelimize gerekli eğitimleri verdirdik. www.guneysu.bel.tr, facebook ile twitter hesaplarımızdan ve merkezi mesaj sistemimizden Covid-19 ile mücadelede yapılması gerekenler hakkında duyurular yaptık. İlçedeki toplu olarak kullanılan park, bahçe gibi alanları dezenfekte edip kullanıma kapattık.

Kamu ve özel şantiyeler, tüm camilerimiz, bankalar, ATM'ler, öğretmenler evi, esnaf ve ziraat odaları, spor tesisleri, taksiler ve durakları, hastane gibi yoğun kullanılan alanları dezenfekte ettik. Cadde ve sokaklarımızı basınçlı dezenfekte su ile baştan sona yıkadık. Tüm esnafın işyerleri dezenfekte edildi. Vatandaşımıza maske dağıttık. Birçok noktaya dezenfektan aparatı taktık. Periyodik olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor.

İlçede “Sosyal Vefa Grubu” var mı?

Tabi ilk günden göreve başladı üstelik. Onlara ve sağlıkçılarımıza talepleri doğrultusunda gerekli desteği veriyoruz.

Çay, Rize genelinde olduğu gibi Güneysu'nun da en büyük ekonomik değeri. Sezon yaklaşıyor ama seyahat kısıtlaması ve alınan tedbirler de malum. Büyükşehirlerden köyüne gelmek isteyen müstahsillerden ulaşım yönünde bir talep alıyor musunuz?

Evet, vatandaşımızın çok ciddi talebi var. Biz ise devletimizin aldığı tedbirlere uymalarını öneriyoruz. Gelen vatandaşlarımızı da 14 gün evden çıkmamaları yönünde uyarıyoruz. Emniyet kuvvetlerimizle sürekli kontrolde tutuyoruz.

Yine ilçenizde başta ÇAYKUR olmak üzere çay fabrikaları var. Bu işletmelerde bu yıl üretim yapılabilecek mi? Yetkililerle bir istişareniz oldu mu?

21 yıl ÇAYKUR Ulucami Çay Fabrikası'nda çalıştım. Uygun şartlar sağlandığında çay imalatı yapılmasında hiçbir sakınca olmadığını biliyorum. Fabrikalarımızda hijyen konusunda uygun şartlar sağlanmış durumda. Personelin de sosyal mesafe kuralına uyması durumunda hiçbir sıkıntı olmadan üretimin yapılacağına inanıyorum. Yaptığım görüşmelerde de yeni sezon hazırlıklarının başladığını öğrendim. Ürün konusunda hiçbir sıkıntı olmamakla birlikte vatandaşımızın sağlıkları için gerekli önlemi alması yeterli olacaktır.

ESKİ YAPILARI TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ



Köylerde atıl bile denilebilecek tarihi evler var. Bu evler sahipleri tarafından ya hiç kullanılmıyor ya da yaz aylarında kısa süreli konaklamaya açılıyor. Bu yapılar, belediye öncülüğünde turizme kazandırılmak isteniyor.

Son yıllarda Doğu Karadeniz'e yerli ve yabancı turist ilgisi çok arttı. Bu bağlamda Güneysu'nun konaklama potansiyeli nedir?

Konaklama altyapısı bizim ölçeğimizdeki ilçelere göre çok daha iyi olmasına rağmen istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Sadece Güneysu Öğretmen evi konaklama hizmeti veriyor. Önümüzdeki sezon Handüzü Yaylasındaki tesislerimiz de konaklamaya açacağız. Yine Arapdüzü Mesire Alanında çalışma yapıyoruz. Ayrıca Güneysu'ya zenginlik katacak geniş alana yayılmış ekolojik otel formatında planlama çalışmalarımızı kaymakamlığımız ve DOKA işbirliği ile yürütüyoruz. Güneysu en kısa sürede eksiklerini tamalayacak ve örnek gösterilecek konaklama tesislerine sahip olacak.

Güneysu'nun köylerinde çok sayıda kullanılmayan ya da yaz aylarında kısa süre kalınan evler var. Bu yapılar kamulaştırılarak veya teşvikle turizme kazandırılamaz mı?

Bu konuda yönlendirmelerimiz var. Fakat örnek bir uygulama olmadığından vatandaşımız potansiyeli hesap edemiyor. Örnek çalışmayı belediye olarak biz yapacağız. Hem vatandaşımıza örnek olacak hem de yıkılma riski taşıyan kültürel varlıklarımızı turizme kazandıracağız.

Yine ilçede tarihi köprü, değirmen ve serenderler (nayla) mevcut. Bu yapılar ön plana çıkarılamaz mı?

Kültür Bakanlığımız bu konuda bir planlama içinde. Belediye olarak değirmenlerimizi vatandaş işbirliği ile kullanılır tutuyoruz.

Millet Parkının kamulaştırması bitti mi? İlçenin neresinde konumlandırılacağı çok merak ediliyor.

İlçe girişinde, Emniyet Amirliği kavşağından başlıyor. Spor tesisleri ile eski karayolu ve yeni karayolu arasında 34 dönümlük bir alan. Kamulaştırma çalışmaları da başladı.

Güneysuspor başkanı olarak hedefiniz nedir?

Güneysuspor, yıllardır yöneticiliğini yaptığım, 5 yıldır da başkanlığını yürüttüğüm ilçemizin tek spor kulübü. 11 branşta 300'ün üzerinde sporcusu ile Güneysuspor Rize'deki en büyük, en aktif amatör spor kulübü. Ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış, ülkemiz adına madalyalar kazanmış sporcularımız var.

DAĞA CAMİİ SEMBOL OLDU

Güneysu'nun en önemli simgesi haline gelen Dağa Camii ve çevre düzenlemesi gibi projeler devam edecek mi?

Evet, Dağa Camii ilçemizin sembolü haline geldi. Yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören bir destinasyon konumunda. Gerek çevresine gerekse Dağa Camii ile Handüzü Yaylası arasında çalışmalarımızı kaymakamlığımız ve DOKA işbirliği ile yürütmekteyiz.

Yanlış anlamadıysam Arapdüzü ve Handüzü yaylalarında da yeni projeriniz var.

Arapdüzü Mesire Alanımız ve Handüzü Yaylasındaki tesislerimizin Milli Parklar tarafından ihalesi yapılmış ve özel teşebbüs marifeti ile ihya edilerek turizme hizmet edecek halde çalışmalar firmalar tarafından başlatılmıştı. Daha önce de bahsettiğim gibi Kaymakamlığımız ve DOKA işbirliği ile turizme yönelik ilçemize değer katacak bir alan için çalışma yapıyoruz. Örneğin yol çalışmamız devam ediyor. Alan için master palanı hazırlanmaya başlandı. Bünyesinde konaklama imkanı, mesire alanları, doğa ve adrenalin sporları ile içeriğini şu anda paylaşmak istemediğimiz çeşitli imkanların da bulunacağı bir kompleks planlıyoruz.

KATARAHTE'Yİ REHABİLİTE EDECEĞİZ

Önceki yıl görme ve yüzme şansı bulduğum Katarahte Şelalesi ile ilgili bir plan var mı?

Katarahte Şelalesi ilgili kullanım imkanımızı ve kullanım kalitemizi artıracak kapsamlı bir rehabilite çalışması planlıyoruz. Çalışmalarımıza da başladık. 2021 yılı yazında inşallah bu projemizi nihayetlendireceğiz.

Güneysu içme suyu projesi merak ediliyor, ne kadar yol alındı?

İçme suyu açısından Rize'nin en rahat ilçelerindeniz. Kurucusu ve ortağı olduğumuz Andon İçme Suyu Tesislerinden su ihtiyacımızı karşılıyorduk. Alternatif olarak 2013 yılında Gürgen Bölgesinde özel idare işbirliği ile yaptığımız, son teknolojiye sahip Gürgen İçme Suyu Tesisi ile ikinci su kaynağı oluşturuldu. Sıfır kirlilik ve yüksek kalitede ilçemizin su ihtiyacını sadece Gürgen İçme Suyu ile bile karşılayabiliyoruz.

Keyf-i Balkon Projesi, yeni bir çalışma mı?

Karadeniz'in en önemli doğal güzelliklerinin başında derelerimiz geliyor. Keyf-i Balkon, Hükümet Konağı arkasından akan deremizin üstüne bir balkon şeklinde uzanan sosyal tesis projemizdir. İnsanımızın şıkır şıkır akan deremiz üzerinde keyifle yemek yiyebileceği, eşiyle dostuyla bir keyif kahvesi içebileceği, temiz ve kaliteli hizmetin uygun şartlarda sunulacağı ve tabi turizm altyapımızı destekleyecek sosyal tesisimiz olacak.

TOKİ KONUTLARI KISA SÜRE İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Günesu merkezde inşaa edilen TOKİ konutlarında oturumun ne zaman başlayacak?

TOKİ konutlarının yapısal eksikleri bitti ve teslim aşamasına geldi. Bazı yasal mevzuatlardan dolayı TOKİ daireleri teslim edemedi. En kısa zamanda hak sahipleri evlerine yerleşecek.

Afetzedelere verileceği açıklanan konutlarla ilgili teslim tarihi var mı?

Afetzede konutları biten TOKİ konutları içinde yer alıyor. Hak sahipleri ile aynı süreçte bu daireler de teslim edilecek.

Ayrıca yeni TOKİ projeleri olup olmayacağı merak ediliyor.

Küçükcami Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında 180 konutlu ikinci etap projemiz ihale aşamasında. Talep doğrultusunda yeni toplu konut çalışmaları rezerv alanlarımızda devam edecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ

Başkan Rıfat Özer, Güneysu Tenzile Erdoğan Hastanesi ziyaretinde “Koronavirüsle en ön safhada mücadele eden sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz. Virüs bulaşarak vefat eden doktorlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi görenlere ise acil şifalar diliyoruz. Güneysu Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanındayız” dedi.

KAYNAK:TÜRKİYE GAZETESİ /DURSUN TOPÇU