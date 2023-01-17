Güngören Belediyesi'nden 'isyan ettiren' kentsel dönüşüm

Tozkoparan'da her gün parka gelerek çalışmaları izleyen hak sahipleri, belediyenin ihmalkar olduğunu ve haklarını vermediklerini iddia ederek, “Belediye başkanı buraya göz diktiği için burayı ele almak istedi” dedi.

Güngören Tozkoparan'da, vatandaşların itiraz etmesine rağmen kentsel dönüşüme gidilmişti. Şu anda 2'nci etabının yapıldığı kentsel dönüşüm projesinde mahalle sakinleri, projenin usulsüz yapıldığını ve belediyenin ihmalkarlığı olduğunu iddia etti. Hak sahiplerinin bir kısmı, her gün yıkılan evlerinin karşısında duran parka gelip, çalışmaları izliyor. Çevredeki mahalle sakinleri ise 3'üncü etaba sıra geldiğinde kendi evlerinin de yıkılacağını belirterek tek dileklerinin haklarını almak olduğunu söyledi.

“Belediye başkanı buraya göz diktiği için burayı ele almak istedi”

Arada bir evlere temizliğe gittiğini söyleyen Mekiye Kızılkaya, “22 senedir bu evlerde çalıştım, evlerin içindeki insanları tanıyorum. Biz komşu olarak çok iyiydik, aile gibiydik. Burası kentsel dönüşüme girdiği zaman onların her biri, bir tarafa gitti. İnşallah haklarını alırlar. İnsanlar yıkılmaması taraftarıydı, direndiler ve binalar da sağlamdı. Depreme karşı dayanaksız diye rapor çıkarttılar ama 3 aydır uğraşıyorlar; hala o molozları, demirleri birbirinden çıkartamadılar. Belediye başkanı buraya göz diktiği için burayı ele almak istedi. İnsanların elektriğini ve suyunu kestiler, çok mağdur ettiler. Hasta ve yaşlıları vardı, insanlar gerçekten zor günler geçirdi, parklarda kaldılar. Ben Küba Mahallesi'nde gecekonduda oturuyorum. Bizimki de yıkılacak ama ne zaman bilmiyoruz. İnşallah bizi mağdur etmeden haklarımızı verirler. Tek dileğimiz o, yani haklarımızı versinler” dedi.

“Çocukluğum burada geçti, yıkılırken üzüldüm”

Hak sahiplerinden biri olan Metin Koçer, “Evi boşaltalı 3 ay oldu. Hafriyatı kaldırmaları da 1-2 hafta oldu. 20 yıldır halkın ağzında ‘burası kentsel dönüşüm olacak' diye bir söylenti vardı. En sonunda diye diye yaptılar. Kardeşimin eşinin kiralık evi vardı. Kiracıyı çıkarttık, orada oturuyoruz. O olmasa biz dışarıdaydık. 6-7 bin TL kirayı biz nereden verelim, ben işsizim; annemin emeklisi var bir tek. O emekli maaşıyla da 6-7 bin TL veremezdik. Kira da en düşük 6 bin TL. Kiralar fahiş fiyatta arttı. Mesela bunlar 2 bin TL yardım veriyorlar. Hadi en düşük 6 bin TL'ye tutsaydık geriye 4 bin TL kalıyor. Zaten annemin maaşı 4 bin TL. Hiçbir şey yiyip içemeyecektik yani. 18-24 ay arasında teslim edeceklermiş. Bir an önce yapılsın da geçelim yani. 180 bin TL de borçlandırıyorlar. Onu da taksit taksit ödeyeceğiz. Ödeyecek durumda değiliz ama ödemeye çalışacağız, başka çare yok. Ben 1982'den beri buradayım. Bahçemiz vardı, çocukluğum burada geçti. Yıkılırken üzüldüm” diye konuştu.

“Belediyenin ihmalkarlığı var”

Halkın kentsel dönüşüm yapılmasını istediğini ama şartlarda anlaşamadığını vurgulayan Müzeyyen Taşdemir ise “Kentsel dönüşümle ilgili burada 5-6 senedir çok mücadele vardı, çok olaylar oldu ama halkın dediği hiç olmadı. Biz belediye bildiğiniz yapar dedik, öyle de oldu. Burayı yıktılar, millet sefil gitti. Halk kentsel dönüşüm olsun istedi ama şartlarda anlaşamadılar. Onlar net imza atmadığı için halk güvenemedi. Bir de farkını almasın dediler, burada alan çok İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait olduğu için. Bir de burada 400 tane tapusuz ev var. O ne olacak acaba? Onu anlamadım. Yani insanlar oturuyor, tapusu yok. O 400 ev nereye gidecek? Belediyenin ihmalkarlığı var” diye konuştu. Öte yandan, çalışma yapılan alan havadan görüntülendi.

Deniz Zeybek - Emre Baba



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