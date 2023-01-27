Güngören'de 2 katlı plastik ve hurda deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 500 metre alana kurulu 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan depoya müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı

Plastik ve hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler yangının tekrar başlamaması için olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

2 kişi kendini dışarı attı

Yangının çıktığı esnada depo içeresinde bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 112 ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi. Güçlükle söndürülen yangının çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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