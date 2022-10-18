Güngören'de 5 katlı binada yangın paniği

Güngören Merkez Mahallesi Ünlü Sokak üzerinde 12.50 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Bina büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de desteğe gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler çatı katındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası çatıda maddi hasar oluştu. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Armağan Yılmaz-Volkan Kayalar



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