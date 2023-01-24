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Güngören'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Güngören'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Güngören’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Güngören’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın Güngören Gençosman Mahallesi Atakan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangında çatı katı alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı görülmezken dairede maddi hasar meydana geldi.

Volkan Kayalar - Hacer İnci
 

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