Güngören'de bir kadının pişmesi için ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı

Olay, Güngören'de 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Miray Bal Gezmiş marketten Sütaş markasının sütünü aldı. Sütü çocuklarının içmesi için ocağın başına geçti. Süt cezvede piştiği sırada bir anda patladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şoke oldu. Bu esnada 16 aylık bebeğinin annesinin kucağında olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Patlama sesini duyan Miraç bebek ağlayarak annesine koştu. Anne Miray Gezmiş çocuğunu hemen sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

Armağan Yılmaz

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