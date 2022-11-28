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Güngören'de bir kadının pişmesi için ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı

Güngören'de bir kadının pişmesi için ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı
Güngören'de bir kadının pişmesi için ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı

Güngören’de bir kadının çocuklarına içirmek için ocağa koyup ısıttığı süt bomba gibi patladı. Kadın şoke olurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Süt ısıtan Miray Bal Gezmiş, "Cezveye sütü bıraktıktan 5 dakika içinde bir anda patladı. Çok şaşırdım ilk defa sütün patladığını gördüm daha önce hiç böyle bir durum başıma gelmemişti" dedi.

Güngören'de bir kadının pişmesi için ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Olay, Güngören'de 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Miray Bal Gezmiş marketten Sütaş markasının sütünü aldı. Sütü çocuklarının içmesi için ocağın başına geçti. Süt cezvede piştiği sırada bir anda patladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şoke oldu. Bu esnada 16 aylık bebeğinin annesinin kucağında olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Patlama sesini duyan Miraç bebek ağlayarak annesine koştu. Anne Miray Gezmiş çocuğunu hemen sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

Armağan Yılmaz

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