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Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı
Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de 6 katlı bir apartmanın 4. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle mahallede panik yaşanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 4. katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mahalle ayağa kalkarken, daireden alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek içerde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Olayda biri çocuk evde kalan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri yaralanan bir kadını taşıyarak ambulansa teslim etti. Yaşanan bu olay sonrası mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak sokakta toplandı. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede incelemelerde bulunan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vedat Bayraktar
 

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