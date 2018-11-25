Güngören'de evden çıkan alevler korkuttu

Yangın, saat 20.30 sularında Güngören Haznedar Mahallesi Kınalı Sokak üzerindeki binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki Eşref A.'ya ait dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler balkondan dışarıya yükseldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katın balkonuna yükselen alevlere kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın mahallinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrası söndürüldü.

Yangında yükselen alevler mahalliye panik yaşatırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çıkan yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken, evin içindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu