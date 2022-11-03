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Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı
Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Güngören'deki bir tekstil atölyesinde bulunan kasayı açamayan hırsızlar, kasayı geldikleri araca yükledi. Hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Akçaağaç Sokak üzerinde 26 Ağustos 2022 tarihinde meydana geldi. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda mağdur E.N.'ye ait iş yeri hırsızlar tarafından soyuldu. Sabah işe geldiklerinde hırsızlığı fark ederek polise arayan E.N.'nin şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma çerçevesinde hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde iş yerinin önüne bir otomobille gelen şüphelilerin, içeri girerek büro bölümünde çalacak bir şeyler aradıkları görüldü. Şüphelilerin iş yerinde bulunan içinde para ve çekler bulunan kasayı açamayınca, geldikleri otomobile yükleyip kaçtıkları anlar da kamera görüntülerine yansıdı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin Başakşehir ilçesinden 20 Temmuz 2022 tarihinde çalındığını belirledi. Soruşturma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Hakan D.(27), Seydoş Ş.(19), Muhammed Do.(18) , Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Doğan Can Cesur

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