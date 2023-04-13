Güngören'de metruk bina araçların üzerine çöktü

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan birini kurtardı. Adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Volkan Kayalar - Hacer İnci - Medeni Topaloğlu

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