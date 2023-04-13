Güngören'de metruk bina çöktü, 1 bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisinde adam olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, vatandaşın yardımına koştu. Çökme esnada yoldan geçen bir vinç betonlara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Vinçin müdahalesi ile sağ kalana adam yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı adam tedavi için hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri ve hassa burunlu köpekler ve itfaiye ekipleri göçükte birinin olup olmadığına dair inceleme yaptı. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havdan görüntülendi. Ekiplerin çalışması olay yerinde devam ediyor.

Volkan Kayalar - Hacer İnci - Medeni Topaloğlu

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