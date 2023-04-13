İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güngören'de metruk binanın çökme anı kamerada

Güngören'de metruk binanın çökme anı kamerada
Güngören'de metruk binanın çökme anı kamerada

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören’de metruk binanın çökme anı kamerada - Tıkla İzle

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisinde adam olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, vatandaşın yardımına koştu. Çökme esnada yoldan geçen bir vinç betonlara müdahale etti. Aracın içerisinde kalan bir kişi ekipler tarafından araçtan sağ olarak kurtardı. Binanın çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Medeni Topaloğlu

İLGİLİ HABER
Güngörende metruk bina araçların üzerine çöktü Güngören’de metruk bina araçların üzerine çöktü
İLGİLİ HABER
Güngörende metruk bina çöktü, 1 bir kişi yaralı olarak kurtarıldı Güngören'de metruk bina çöktü, 1 bir kişi yaralı olarak kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Güngörende çöken metruk bina ve çalışmalar havadan görüntülendi Güngören’de çöken metruk bina ve çalışmalar havadan görüntülendi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.