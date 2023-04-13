Güngören'de metruk binanın çökme anı kamerada

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisinde adam olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, vatandaşın yardımına koştu. Çökme esnada yoldan geçen bir vinç betonlara müdahale etti. Aracın içerisinde kalan bir kişi ekipler tarafından araçtan sağ olarak kurtardı. Binanın çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Medeni Topaloğlu

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