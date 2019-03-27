Güngören'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, saat 00:00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Sokulu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan ve mobilya imalathanesi olduğu öğrenilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

1'i çocuk 3 kişi mahsur kaldı

Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında bulunan dairede mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Selim Bayraktar