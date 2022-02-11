Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangın

Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan 5 katlı iş merkezinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İş merkezinde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanlar tüm binayı sarınca, iş merkezinde bulunanlar tahliye edildi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın sırasında panikleyerek camdan atladığı öğrenilen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenler ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıktığı bölgede esnaflık yapan İbrahim Özyurt, "Burası tekstil imalatı yapılan bir iş merkezi. İçeride elyaflar var. Bize anlatılan kofra patlıyor. Malzemeler alev alıyor. Yangın devam ediyor. Ben bir tane yaralı gördüm" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Ahmet Çelik ise, "Biz cuma namazını kılıyorduk. Hutbe okunurken bomba gibi bir patlama sesi duyduk. Peşinden bir daha patladı. İçeride 10-15 kişiye yakın insanlar vardı. İnsanların çoğu namaza gitmiştik. İtfaiyeci arkadaşlar içeridekileri çıkardılar. İçeride elyaflar, kimyasal malzemeler var" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına ilişkin açıklama

Güngören Kaymakamlığı tarafından tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın olayı ihbarı alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre imalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, meydana gelen yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 işyeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, işyerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”



Caner Sönmez - Armağan Yılmaz - Furkan Duman - İsmet Aktaş - Hacer İnci

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